Türkiye'den karşı hamle geldi! Suudi ambargosu DTÖ’ye taşındı





SUUDİ BAKAN'A ÜÇ MEKTUP

Suudi makamlarla birçok defa temasa geçildiğini anımsatan Bakan Pekcan, "Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi'ye 17 Temmuz ve 5 Ekim 2020 ve 22 Ocak 2021'de üç mektup gönderilmiştir. Türk firmalarımıza olumsuz muameleden duyulan rahatsızlık dile getirildi.