Galata Wind halka arz sonuçları bekleniyor! Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

Galata Wind Enerji A.Ş.'nin talep toplama sürecinin tamamlanmasıyla beraber binlerce kişi halka arz sonuçları için bekleyişe geçti. Şirketin halka arzına toplamda nominal 1,1 milyar TL talep geldiği bildirilirken planlanandan 8 kat fazla talep alındığı ifade edildi. Öte yandan "Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Galata Wind halka arz tarihi, hisse kodu ve borsa fiyatı gibi merak edilen tüm detaylar…