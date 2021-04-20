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Haberler Ekonomi Haberleri Galata Wind halka arz sonuçları bekleniyor! Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 20.4.2021 07:32 Son Güncelleme: 20.4.2021 07:33

halka arz sonuçları bekleniyor! Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

Galata Wind halka arz sonuçları bekleniyor! Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

Talep toplama sürecinin sona ermesiye beraber gözler bu kez “ borsada ne zaman işlem görecek?” Sorusuna ilişkin yanıta çevrildi. 15-16 Nisan 2021 tarihleri aralığında talep toplayan şirketin hisse fiyatı 5,06 olarak aktarılmıştı. Hal böyleyken “Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?” soruları gündemdeki yerini alırken Sermayesinin %25'ine karşılık gelen 'e ait 13.369.787.000 adet payları ile Galata Wind halka arz tarihi, hisse kodu ve borsa fiyatı gibi detaylar merak ediliyor.

Galata Wind Enerji A.Ş.'nin talep toplama sürecinin tamamlanmasıyla beraber binlerce kişi halka arz sonuçları için bekleyişe geçti. Şirketin halka arzına toplamda nominal 1,1 milyar TL talep geldiği bildirilirken planlanandan 8 kat fazla talep alındığı ifade edildi. Öte yandan "Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Galata Wind halka arz tarihi, hisse kodu ve borsa fiyatı gibi merak edilen tüm detaylar…

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ EDİLİYOR

Galata Wind Enerji halka arz ile ilgili Doğan Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üretimi yapan, toplamda 269 MW kurulu güce sahip doğrudan bağlı ortağımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin sermayesini temsil eden hisselerinin kayda alınması ve halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Doğrudan bağlı ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı ve 1 Kuruş itibari değerdeki toplam 53.479.145.765 adet paylarından, toplam sermayesinin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecektir.

Ayrıca buna ilave olarak, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet payları da "ek satış hakkı" kapsamında halka arza konu edilebilecektir. Bu itibarla "ek satış hakkı" kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet payları halka arz kapsamında olacaktır." denildi.

GALATA WİND HALKA ARZ BORSA KODU

Galata Wind Enerji A.Ş. ("GWIND") payları Borsa İstanbul A.Ş. "Yıldız Pazar"da işlem görecektir.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Galata Wind Enerhi halka arz talep toplama taihleri 15-16 Nisan 2021 olarak belirlendi.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Bir lot payın nominal değeri 1 TL (100 ADET 1 KR DEĞERİNDE PAY) olup, 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TL'den satışa sunulacaktır.

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Galata Wind halka arz sonuçları bekleniyor! Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?
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