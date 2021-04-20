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Giriş Tarihi: 20.4.2021 07:15 Son Güncelleme: 20.4.2021 07:16

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Kredi Faiz Oranları 2021 ile Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası…

Bankaların kredi faiz oranları, nakit ihtiyacı olanlar, hayalini kurduğu konut ve otomobile sahip olmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Banka şubelerine gitmeden önce tüm bankaların faiz oranlarını öğrenmek isteyenler 'e ilişkin Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl? sorusuna yanıt aramaya başladı. Ziraat Bankası, , , ve diğer tüm bankaların güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları ve tüm detaylar.

2021 yılı güncel banka faiz oranları, bankaların ihtiyaç, konut, taşıt kredilerine başvuruda bulunmak isteyenlerce banka şubelerine başvuruda bulunmadan önce en karlı seçimi yapmak amacıyla öğrenilmek istenerek "Kredi Faiz Oranları 2021" ile ilgili olarak Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

KREDİ FAİZ ORANLARI 2021: BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI NASIL?

Bankaların en güncel kredi faiz oranları ve diğer tüm bilgiler şu şekilde…

(Oranlar yüzde cinsinden yazılmıştır)



ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

  • Tüketici kredisi: 1,54
  • Taşıt kredisi: 1,54
  • Konut kredisi: 1,37



VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

  • İhtiyaç kredisi: 1,54
  • Taşıt kredisi: 1,50
  • Konut kredisi: 1,32



GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

  • İhtiyaç kredisi: 1,69
  • Taşıt kredisi: 1,80
  • Konut kredisi: 1,50



ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

  • İhtiyaç kredisi: 1,69
  • Taşıt kredisi: 1,79
  • Konut kredisi: 1,64



HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

  • İhtiyaç kredisi: 1,54
  • Taşıt kredisi: 1,54
  • Konut kredisi: 1,38



AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

  • İhtiyaç kredisi: 1,63
  • Taşıt kredisi: 1,61 (0 KM) - 1,59 (2. El)
  • Konut kredisi: 1,39



İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

  • İhtiyaç kredisi: 1,65
  • Taşıt kredisi: 1,60
  • Konut kredisi: 1,45



YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

  • İhtiyaç kredisi: 1,89
  • Taşıt kredisi: 1,64
  • Konut kredisi: 1,50

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Kredi Faiz Oranları 2021 ile Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası…
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