OSB’lere ‘yeşil kredi’ musluğu açıldı

Hükümet, yeşil büyüme, dijitalleşme, temiz üretim, atık yönetimi, geri dönüşüm, endüstriyel simbiyoz ve kaynak verimliliğinde özel sektör yatırımları ve projelerine kredi musluklarını açarken, yurtdışı fonlardan da destek sağlıyor. Dünya Bankası sanayi bölgelerinde yeşil altyapı için 300 milyon dolarlık destek sağlarken, Türkiye Avrupa Birliği'nin yeşil yatırım için bu yıl kullanıma açtığı fondan 5 milyar euro almayı hedefliyor. Dünya Bankası sanayi bölgelerinde yeşil altyapı ve temel projelerini destekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında temel altyapı desteği başlığı altında yeni yollar, su ve doğalgaz boru hatları, elektrik hatları, lojistik tesisleri gibi yatırımlara kaynak aktarılacak. Yeşil altyapı kapsamında da iyileştirilmiş enerji ve su verimliliği olanakları, ileri atık su arıtma tesisleri, enerji açısından verimli binalar, LED sokak aydınlatmaları, güneşi, rüzgâr ve biokütle gibi yenilenebilir enerji varlıklarına ilişkin yatırımlara destek sağlanacak.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin çevreye etkilerini azaltmak için özellikle OSB'lerdeki işletmelerin modernizasyonu ve temiz üretime dayalı yeni yatırımlarını desteklediklerini belirterek, "OSB'nin talep etmesi durumunda ihtiyaç duyulan altyapı tesisleri için yatırım programı kapsamında yüzde 100 kredi desteği sağlıyoruz" dedi. Bakan Varank, sanayi bölgelerindeki yeşil dönüşümün endüstriyel kalkınma ve istihdama katkısına da dikkat çekerek, "Sanayi bölgelerinin yeşil alanlara dönüşmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yeşil dönüşüm vasıtasıyla refah yaratan getiriler korunurken yüksek sera gazı emisyonları, kirlilik ve kaynakların verimsiz kullanımı gibi olumsuz çevresel ve sosyal etkiler azaltılacak. Hem de OSB'lerdeki işletmelerin rekabet edebilirlik seviyelerinin artırılması sağlanacak" ifadelerini kullandı.SON 8 yılda düzenlenen 1. 676 teşvik belgesiyle geri kazanım konusundaki 18 milyar liralık özel sektör yatırımına destek verildi. Geri dönüşüm ekonomisinin sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan önemli avantajlarına dikkat çeken Bakan Varank, atıkların geri dönüşümünün ekonomik fırsatlar doğururken, hammadde ve enerji bağımlılığını azaltarak kaynak verimliliğine katkıda bulunduğunu kaydetti. Varank, sanayi üretiminin çevreye etkilerini azaltmak için OSB'lerdeki işletmelerin modernizasyonu ve temiz üretime dayalı yeni yatırımlarını desteklediklerini ifade etti.BAKAN Varank, şöyle devam etti: "Kaynak verimliliği, endüstriyel simbiyoz (şirketlerin bir arada endüstriyel işbirliği içinde olduğu, birinin atığının diğeri için hammadde olduğu bir aracılık yapısı) olanakları, çevreci altyapı ve döngüsel ekonomi konularındaki potansiyeli belirlemek için teknik tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Gelinen aşamada konuya yönelik mevzuat altyapısı oluşturulacak. Mevcut sanayi bölgelerinin dönüşümüne yönelik Dünya Bankası Grubu ile finansman çalışmalarımız devam ediyor."