Son dakika haberi... Kripto para borsalarından THODEX dün akşam 'bakım çalışması' sebebini göstererek sitesini yatırımcılara kapattı. 6 saat sürecek denilen çalışma, saatler geçmesine karşın hala düzelmedi. Firmadan konuyla ilgili tuhaf ve yatırımcıları memnun etmeyen bir açıklama geldi. Son günlerde kripto para piyasalarındaki sert düşüş sonrası -alım-satım- işlemlerinde de firma ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşanmıştı.

Kripto para yatırımcıları ise konuyla ilgili tatmin edici bir açıklama beklerken, sosyal medyadan tepkilerini dile getiriyorlar. Özellikle mağdur olan kişiler THODEX'in battığını düşünüyor.