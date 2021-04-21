Son dakika haberi... Kripto para borsalarından THODEX dün akşam 'bakım çalışması' sebebini göstererek sitesini yatırımcılara kapattı. 6 saat sürecek denilen çalışma, saatler geçmesine karşın hala düzelmedi. Firmadan konuyla ilgili tuhaf ve yatırımcıları memnun etmeyen bir açıklama geldi. Son günlerde kripto para piyasalarındaki sert düşüş sonrası -alım-satım- işlemlerinde de firma ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşanmıştı.
Kripto para yatırımcıları ise konuyla ilgili tatmin edici bir açıklama beklerken, sosyal medyadan tepkilerini dile getiriyorlar. Özellikle mağdur olan kişiler THODEX'in battığını düşünüyor.
THODEX sitesine girildiğinde bu uyarı ile karşılaşılıyor
FİRMADAN TUHAF AÇIKLAMALAR
Firma son açıklamasında şunları söyledi:
"2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bu güne kadar ülkemizde bir çok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletlerinden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk Şirketi olduk.
Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir.
Önemli Bilgilendirme 👉 https://t.co/8DPOzm2pOX pic.twitter.com/Bg0cfuBLDB— THODEX (@thodexofficial) April 21, 2021
DEVİR İŞLEMİ AÇIKLAMASI: 4-5 İŞ GÜNÜ SÜRECEK
İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.
Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız.
Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz."
Firma dün de şu açıklamayı yapmıştı:
6 SAAT SÜRECEK DENİLMİŞTİ: HALEN KAPALI!
Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle saat 20.04.2021 itibarı ile planlı bir bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir.
Bakım çalışmamızın ardından tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız
📣 Önemli Bilgilendirme pic.twitter.com/JE87Xdy4a6— THODEX (@thodexofficial) April 20, 2021
UZMANLAR KRİPTO PARA PİYASALARIYLA İLGİLİ YATIRIMCILARA SIK SIK ŞU UYARILARI HATIRLATIYOR
HANGİ RİSKLERİ TAŞIYOR
*Sahibi yok, muhatap bulunmuyor
*Para transferinde denetim yok, bir anda varlığınız yok olabilir
*Kontrol olmadığı için suç örgütleri para transferinde kullanıyor
*İstendiği an fiyatı aşırı indirilip paranız alınıyor
*Yükseldiğinde satış yapmanız engelleniyor
*Çıkmak isteyenler kurtulamıyor
*Bir anda paranızın yok olduğunu görünseniz soracağınız kimse yok
*Dolandırıcılar ilgiyi görüp bu alanda cirit atıyor
*Spekülatörler fiyatı artırmak için PR yapıyor