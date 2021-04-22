Koronavirüs desteklerinde son dakika kararı: Başkan Erdoğan açıkladı...

Ekonomide pandemi desteğinin birçok kalemiyle ilgili önemli son dakika kararları alındı. Haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat duyurdu. Son dönemde çalışma dünyasından gelen "kısa çalışma ödeneği sürsün" taleplerine hükümet sessiz kalmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün çifte müjde birden verdi. Tüm sektörler için kısa çalışma ödeneği 3 ay daha uzatıldı. Turizm sektöründeki KDV indirimlerinin de haziran sonuna kadar devam edecek. İş dünyası ve esnaf örgütleri Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları.