Koronavirüs desteklerinde son dakika kararı: Başkan Erdoğan açıkladı...

Ekonomide pandemi desteğinin birçok kalemiyle ilgili önemli son dakika kararları alındı. Haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat duyurdu. Son dönemde çalışma dünyasından gelen "kısa çalışma ödeneği sürsün" taleplerine hükümet sessiz kalmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün çifte müjde birden verdi. Tüm sektörler için kısa çalışma ödeneği 3 ay daha uzatıldı. Turizm sektöründeki KDV indirimlerinin de haziran sonuna kadar devam edecek. İş dünyası ve esnaf örgütleri Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları.
SON DAKİKA HABERİ HAZİRAN SONUNA UZADI
Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Erdoğan, toplantıdan sonra değerlendirmelerde bulundu. Sektör temsilcileriyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, turizmin sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktardı.
Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarında şunları kaydetti: "Turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık."
ÜÇ AY DAHA DEVAM EDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dönemde iş dünyasının sıklıkla gündeme getirdiği kısa çalışma ödeneği konusunda da müjde vererek, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık" dedi.
İŞ DÜNYASINDAN VE ESNAFTAN TEŞEKKÜR
TESK Başkanı/ Bendevi Palandöken: Talebimizin kısa sürede cevap bulması işverenler ve işçilerimiz adına oldukça sevindirici. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması, işverenleri rahatlatacağı gibi çalışanlara da bu zor dönemde nefes aldıracak.
İTO Başkanı/Şekib Avdagiç: Salgınla mücadelede önemli bir siper kazandık. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
ATO Başkanı/ Gürsel Baran: Üyelerimiz adına dile getirdiğimiz, kısa çalışma ödeneği uygulamasının uzatılması talebini dikkate alan ve nisan, mayıs, haziran aylarını kapsayacak şekilde devam etmesi kararı veren Cumhurbaşkanımız'a şükranlarımızı sunarız.
SENDİKALAR: ÇOK KIYMETLİ BULUYORUZ
TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imzasıyla da ortak açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılmasını çok kıymetli buluyoruz. Öncelikle yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tüm ilgililere teşekkür ediyoruz."
KDV İNDİRİMLERİ HAZİRANA KADAR DEVAM EDECEK
Ayrıca alınan son dakika kararları kapsamında;
İşyeri kiralama, yolcu taşımacılık ve bakım-onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine 8 olacak.
Konaklama ile yeme-içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine 1 ödenecek.
Gayrimenkul kiralamalarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31/05/2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.
Pandemiden zarar gören işletmelerin yaralarını sarmak için yeni bir adım daha atılıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla cirosu düşen ve sıkıntıya giren on binlerce işletmeye, ödemesiz dönemi ve vadesi uzun, 100 bin liraya kadar kredi desteği sağlanması planlanıyor. Çalışma Kredi Garanti Fonu üzerinden organize edilecek.
KREDİYE KOLAY ULAŞIM
İşletmeler kefil-teminat gibi konulara takılmadan bunu kullanabilecek. Kredilerin ödemesiz dönemi ve vadesi uzun tutulacak. İş dünyasının ödemeleri yaparken başka bir sıkıntı daha yaşamasının böylece önüne geçilmiş olacak.
JAPONYA'DAN KREDİ
Öte yandan, KOSGEB'in dün Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile kredi anlaşması imzaladığı da açıklandı. Dünya Bankası ile koordinasyon içerisinde eş finansman projesi çerçevesinde sağlanan 300 milyon dolarlık kredi anlaşması, pandemiden etkilenen imalat sanayisindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 yılı sonrası kurulan teknoloji tabanlı start-up'ları kapsıyor.