Kripto para borsasında dolandırıcılık arttı

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesaplarını kapatıp yaklaşık 2 Milyar Dolarlık kripto varlıkla 20 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına firar ettiği ortaya çıktı. Çok sayıda dilekçenin gelmesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para merkezi Thodex hakkında soruşturma başlattı. 'İkinci Çiftlik Bank' skandalına benzetilen olayın ardından dijital güvenlik alanında gerekli düzenlemelerin yapılması bir kez daha gündeme geldi.
Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi'nden de (SODİMER) konuyla ilgili açıklama yapıldı.
SODİMER'in açıklaması şu şekilde:
"SODİMER bünyesinde yer alan ve dijital güvenlik alanında çalışmalarını sürdüren hukukçular olarak kamuoyu gündemindeki "kripto para borsası dolandırıcılığı" hakkında kısa bir açıklama yapma ihtiyacı hissettik.
Kripto para alım-satım hizmeti sunan şirketleri de içine alacak şekilde geniş kapsamlı bir yasal düzenlemenin ve özellikle lisanslama koşulunun bir an önce getirilmesi gerekliliğinin ne denli önemli olduğunu – ne yazık ki – uygulamalı şekilde görmüş olduk.
Şu aşamada özellikle mağdur durumda olan vatandaşları gerçekçi bir şekilde bilgilendirmenin önemli olduğu kanaatindeyiz. Güncel durumda sayısını henüz net olarak bilemediğimiz on binlerce mağdur vatandaşı maalesef kısa olmayan – belki de yıllarca sürecek – bir hukuki süreç bekliyor ve ne yazık ki sürecin sonunda zararlarının giderilebileceği veya tazmin edilebileceği bir muhatap bulamama ihtimalleri oldukça yüksek..
Kısa yoldan zengin olma hırsının, bu bağlamda yıllar içindeki emeğin ürünü olan birikimlerin ve belki de ailemiz ve sevdiklerimiz için ayırdığımız varlıkların tek kalemde silinmesinin göze alınabildiği davranışların mümkün olan en kısa sürede terkedilerek; blokzincir teknolojisi ve bu özgün teknolojinin sahip olduğu potansiyel ile hayatımızda ve günlük yaşamımızda yaratabileceği devrim niteliğindeki yeniliklere kafa yoracağımız günlere bir an önce erişebilmek dileğiyle…"