Kripto para borsasında dolandırıcılık arttı

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesaplarını kapatıp yaklaşık 2 Milyar Dolarlık kripto varlıkla 20 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına firar ettiği ortaya çıktı. Çok sayıda dilekçenin gelmesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para merkezi Thodex hakkında soruşturma başlattı. 'İkinci Çiftlik Bank' skandalına benzetilen olayın ardından dijital güvenlik alanında gerekli düzenlemelerin yapılması bir kez daha gündeme geldi.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi'nden de (SODİMER) konuyla ilgili açıklama yapıldı.