SON DAKİKA! MASAK kripto para şirketi THODEX'in hesaplarına bloke koydu

Son dakika haberler: Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para şirketi THODEX'in finansal kuruluşlarındaki hesaplarına bloke koydu. MASAK tarafından THODEX ve kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

İnternet erişimini kullanıcılarına kapatan kripto para şirketi THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar ile yurt dışına çıktığı iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattığı bildirildi. THODEX'in genel merkezinde polis tarafından arama yapılırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) şirketin Türkiye'deki finans kuruluşlarında bulunan bütün hesaplarına bloke koyduğu açıklandı.

THODEX KURUCUSU ÖZER: ORTADAN KAYBOLDUĞUM İDDİALARI ASILSIZDIR

Thodex'in resmi internet sitesinden açıklama yapan Faruk Fatih Özer, 'yurtdışına kaçtı' iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü. Platformun geçici bir süre için kapatıldığının iddia edildiği açıklamada 2 milyar dolar gibi bir meblağın da söz konusu olmadığı savunuldu. Açıklamada, "Bırakınız Thodex'in işlem hacmini Tüm Türkiye'deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu kadar değildir" ifadeleri yer aldı.

İşte Özer'e ait olduğu öne sürülen o açıklama:

Son dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den açıklama: Birkaç güne döneceğim