Son dakika... THODEX kripto para borsası skandalında şok detay: THODEX CEO'su Faruk Fatih Özer...

Son dakika haberi... Herhangi bir yasal zeminin olmadığı kripto paralarda yaşanan bu şok gelişmenin ardından Thodex firmasından bir açıklama yapıldı. Bir kuruluşun şirkete yatırım yapmak istemesi nedeniyle tekliflerin değerlendirilme aşamasına geçildiği ve dört-beş gün sitenin kullanılmayacağı belirtildi. Bazı kullanıcılar şirketin yöneticisi olarak görünen Faruk Fatih Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.