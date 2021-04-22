Thodex mağdurlarının şikayetleri başladı

Son yılların en popüler yatırım araçlarından olan kripto paralara ilişkin büyük vurgun yapıldığı iddiasıyla ilgili Türkiye'nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, siteyi kapatıp yurt dışına çıktığı iddia edildi.

400 BİN LİRALIK ŞİKAYET

Sabah saatlerinde gündeme bomba gibi düşen dolandırıcılıkla ilgili mağdur yatırımcılar savcılıklara gelerek şikayetçi olmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelen Son dakika bir şikayetle, bir yatırımcı 400 bin lira dolandırıldığını ileri sürdü.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yatırımcı 19 Nisan'dan beri söz konusu hesabına ve siteye erişemediğini, bu nedenle parasını çekemediğini, söz konusu sitenin sahibi Fatih Özer tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

Türkiye'de aktif olarak kullanılan kripto para borsalarından Thodex son 24 saattir alım satımını durdurma kararı almıştı. Yüz binlerce yatırımcı mağdur olurken, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 Milyar Dolarlık kripto varlıkla yurt dışına firar ettiği iddia edilmişti. Şirketin merkezi Kadıköyde olduğu için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na çok sayıda mağdur tarafından dilekçe verildiği öğrenilmişti. Şikayetler sonrası, Faruk Fatih Özer'in şirketi Thodex'in merkez ofisinde emniyet ekipleri arama gerçekleştiriyor.