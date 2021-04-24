Yabancı borsalar fırsatçılık yapıyor

Thodex vurgunu, yerli kripto para borsalarına olan güveni sarstı. Bu durumu fırsat bilen yabancı borsalar yoğun bir reklam kampanyasına başladı. Binance ve Coinbase gibi küresel kripto para borsaları, skandalı fırsata çevirerek, sosyal medyada mağdurların açtığı hashtag'lerin içinde kendi reklamlarını yapıyor. Türkiye'de Binance ve Coinbase müşterisi olan ciddi bir kitle var. Ancak bu borsaların Türkiye'deki müşteri sayılarını artırması, aynı zamanda Türkiye'den para çıkışı anlamına da geliyor.Küresel oyuncuların ne kadar güvenilir olduğu da tartışmalı. Türkiye'deki kripto para borsaları da harekete geçmiş durumda. BTCTurk dün bir basın toplantısıyla yeni bir yatırımla müşterilerine daha şeffaf bir ortam sunacaklarını açıkladı.CEO Özgür Güneri, kullanıcı tarafında şu anda bir panik havasının yaşanmadığını ve hesaplarda aşırı bir hareket olmadığını belirterek, "Tüm kullanıcılarımız hesaplarındaki varlığı çekmek istese, para sistemde ve anında hepsini ödeyebiliriz. Türkiye'de bu işi hakkıyla yapan şirketler var" dedi. Kripto paralarda online olan sıcak cüzdanlar için yeni bir sistem geliştirdiklerini de belirten Güneri, kullanıcıların sıcak cüzdanda da parasını şeffaf bir şekilde görebileceğini ve hesapları kontrol edeceğini belirtti. Yurtdışında örnekleri olan 'saklama kurumu' benzeri bir yapı kuracaklarını anlatan Güneri, "Bağımsız bir kurumsal yapı olacak bu saklama kurumunda paralar tutulabilecek ve güvenli bir şekilde oradan izlenebilecek" dedi.Kripto para piyasası dün oldukça hareketliydi. ABD Başkanı Joe Biden'ın yılda 1 milyon dolardan fazla kazananlar için sermaye kazancı vergilerini ikiye katlamayı planladığını açıklamasının ardından kripto paralar çakıldı. Bitcoin, 50 bin doların altına indi. Bitcoin'de haftalık düşüş yüzde 18'i buldu. 24 saatlik düşüş ise yüzde 7.5 oldu. 2021 başından bu yana yüzde 90 artan Bitcoin'in yüzde 50 düşüş yaşayabileceğini söyleyen analistler de var. 20-30 bin dolar seviyeleri konuşulmaya başlandı. Altcoinler de dün güne yüksek düşüşlerle başladı. Bazı kripto para birimlerinde düşüş oranı yüzde 25'leri aştı. Ethereum 2 bin dolara, Ripple ise 1 dolara kadar düştü. Daha sonra gün içinde kısmi bir toparlanma oldu. Dogecoin yüzde 10 düşüş yaşadı.