Kapalı işyerleri kira ödemeyecek

AK Parti, yargı reform paketi kapsamında pandemi ile birlikte en çok tartışılan konulardan biri haline gelen kira sözleşmeleri ile ilgili önemli bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Yasa çıktığında pandemi, savaş gibi olağanüstü durumlarda devletin ilgili kurumlarının kararı ile faaliyetlerine ara verilen işyerleri kira ödemek zorunda kalmayacak.Bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı sarsan Kovid-19 salgını nedeniyle ülke ekonomileri sıkıntıya girerken lokanta, kafe ve mağazalar başta olmak üzere bir çok işyeri aylarca kapalı kaldı. Bu süreçte en çok sıkıntı yaşanan konulardan biri de para kazanamadığı halde işyerinin kiralarının ödenmeye devam edilmesi oldu. Bazı işletmeler kapalı oldukları döneme ilişkin kira ödememek için dava açmak durumunda kaldı. AK Parti, bu süreçteki en önemli sıkıntılardan biri haline gelen kiralarla ilgili konuyu masaya yatırdı. Bununla ilgili düzenleme önümüzdeki haftalarda TBMM gündemine gelecek. AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı değişiklik kapsamında Borçlar Yasası'na bir hüküm eklenmesi düşünülüyor. Salgın, savaş, afet gibi olağanüstü hallerde bakanlıklar, valililer, İl Hıfzıssıhha Kurulları'nın işyerlerinin faaliyetleri durdurma kararları alırsa düzenleme devreye girecek. İşyerleri, kapalı kaldıkları süre boyunca kira ödemek zorunda kalmayacak. Bir ay kapalı kalırsa bir ay, 15 gün kapalı kalırsa 15 günlük kirayı ödemeyecek.Mevcut sistemde bu tür uzlaşmazlıklar halinde mahkemeye dava açılması gerekiyor. Yeni düzenleme ile karar alındığında otomatik olarak kira ödemememe süreci de başlayacak. Yapılan çalışmada, ev sahiplerinin de sıkıntı yaşamaması için kiranın belli oranının ödenmesi alternatifi üzerinde de duruluyor. Pandemi ile birlikte hayatımıza uzaktan eğitimin yanı sıra çevrimiçi toplantılar da girdi. Şirketlerin yönetim kurulu toplantıları başta olmak üzere alım-satım görüşmeleri bile çevrimiçi yapılmaya başlandı. Paket kapsamında bu yeni duruma uygun düzenlemeler de yer alacak. Çevrimiçi yapılan yönetim kurulu toplantıları, iş anlaşma ve sözleşmeleri yazılı yapılan sözleşmeler ile aynı statüye sahip olacak. Çevrimiçi toplantılarda yapılan sözleşme ve anlaşmalar kayıt altına alınarak Borçlar Kanunu'na tabii tutulacak.