Sputnik V’nin üretimi için tarihi işbirliği

Kovid-19'a karşı dünyada ilk tescil edilen aşı olan Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için Türk Viscoran İlaç şirketi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) işbirliği yapmaya karar verdi. Türkiye'nin düzenleyici kurumlarından aşı izni alındığında Sputnik V'nin Rusya'dan tedarikine başlanacağı açıklandı. Sputnik V'nin Türkiye'de üretimine önümüzdeki aylardan itibaren başlanacağı belirtildi.Dünyada 3 milyardan fazla nüfusa sahip 61 ülkede tescil edilen ve adenovirüs aşısı olma niteliği taşıyan Sputnik V, Türkiye'de de üretilerek kullanıma sunulacak. Kovid- 19'a karşı yüzde 97.6 koruyucu olduğu açıklanan aşının ciddi bir yan etkisi bulunmuyor. Ek bir soğuk zincir altyapısına yatırım yapmaya gerek kalmadan, +2 ve +8C olan saklama sıcaklığında muhafaza edilebilen aşının doz başına fiyatının ise 10 dolardan düşük olduğu ifade ediliyor Şirketin, Sputnik V aşısının yerelleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürüttüğü ve gelecek aylarda ülkedeki çeşitli tesislerde üretime başlamayı hedeflediği aktarılan açıklamada, "Viscoran İlaç, RDIF ile olan sözleşmesinin bir parçası olarak, sektöründe lider diğer yerel ilaç üreticileri ile ortaklık tesis etme konusuna destek sağlamaktadır. Teknoloji transferi şu anda CinnaGen İlaç şirketi ile sonuçlandırma aşamasındayken, genel kapasitenin artırılması için diğer iki üretim tesisi ile görüşmeler halen sürmektedir" denidi.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Üst Yöneticisi (CEO) Kirill Dmitriev, Viscoran İlaç ile yapılan anlaşmanın, üretim kapasitelerini artırmayı ve Sputnik V tedarikini küresel olarak kolaylaştırmayı sağladığını belirtti. Birçok Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardıklarını bildiren Dmitriev, bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısının 60'tan fazla ülkede insanlara sunulmuş olacağını vurguladı.Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, "Üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularına ek olarak, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile iş birliğimizin bir parçasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası camiada konu olan bu kadar değerli bir ürüne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz" dedi.