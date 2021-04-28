Kripto Fatih çalışanını da dolandırmış!

Kripto para borsası Thodex operasyonunda serbest kalan 6 şüphelinin mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı. Ş.S. adlı çalışan, şirkette sosyal medya uzmanı olduğunu belirterek, "Faruk Fatih Özer sadece şirketin bakıma gireceği zamanı söyler, biz de bunu duyururuz. Şirkette yapılan işlemleri görmeye yetkim yok. Yurtdışına çıktığını sosyal medyadan öğrendim" dedi.Müşteri hizmetleri danışmanı olarak çalışan A.M.K. savunmasında kendisinin de dolandırıldığını belirterek, "Müşterilerden gelen mailleri değerlendiriyordum. Benim de bu şirkette hesabım vardı. 1.500 TL bakiyesi vardı, ben de mağdurum. Son 1 haftadır kullanıcılar Dogecoin çekemiyordu, şikâyetler geliyordu" şeklinde konuştu. Şüpheli A.K. ise, üniversite ikinci sınıf öğrencisi olduğunu, şirkette müşteri danışmanı olarak çalıştığını ifade etti. Şirketin teknik, finansal ya da yazılım kısmında görevi bulunmadığını belirten A.K., "Şirketin coin borsasında daha düşük değerde coin sattığına ilişkin de bilgi sahibi değilim. Benim de bu şirkette 15 bin lira değerinde para hesabım vardı. Ben de mağdurum" şeklinde konuştu. Öte yandan, firari CEO Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu gözaltındaki 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.THODEX soruşturması kapsamında dün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüphelinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına soruşturma savcısı itiraz etti. Savcı, Sulh Ceza Hakimliği'nden 6 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde de itiraz yaptı.THODEX mağdurlarının avukatı Kürşat Ergün, "Mağdurların başvurusu sonucu bizim gördüğümüz çok vahim bir takım durumlar da var. Özellikle 600- 650 bin dolar gibi miktarda parasını kaybetmiş olandan tutun, genel olarak dolar üzerinden kayıplar söz konusu. 15 bin dolar 20 bin dolar gibi. Bunlar inanılmaz paralar" dedi.ARNAVUTLUK'A kaçan ve kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer'in Tiran'da kaldığı binaya baskın düzenlendi. Burada Arnavut uyruklu 2 kişi yardım ve yataklıktan gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin Özer'i havalimanında karşıladığı ve saklanmasına yardımcı olduğu tespit edildi.