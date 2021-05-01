Vakıfbank tarihinde bir ilk

VAKIFBANK, banka tarihinin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisine imza atarak, 1.1 milyar dolarlık yurtdışı finansman sağladı. Mizuho Bank'ın ajan banka, Abu Dhabi Commercial Bank ile Emirates NBD'nin ortak koordinatör banka ve Emirates NBD, MUFG Bank ve Standard Chartered Bank'ın sürdürlebilirlik koordinatör bankaları olarak görev aldığı 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti Libor + yüzde 2.50, euro maliyeti ise Euribor + yüzde 2.25 seviyesinde gerçekleşti. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, geçen yıl nisan dönemindeki işlem ile kıyaslandığında bu işlemde katılımcı sayısını 5 banka daha artırarak 33 bankadan 38 bankaya yükselttiklerini belirtti. Üstünsalih, yüzde 105 oranında yenilenen 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisinin, yılda 2 defa sendikasyon kredisi alan bankalar arasındaki en yüksek tutarlı işlem olduğunu anlattı.Üstünsalih, "Kısa süre önce yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programımız kapsamında 1 milyar 750 milyon dolarlık bir ihraç gerçekleştirmiş ve bu alanda da Türk bankacılık sektöründe yeni bir rekorun sahibi olmuştuk. Sendikasyon kredilerinden seküritizasyon işlemlerine, eurobond ihraçlarından bilateral kredilere kadar yurtdışından uygun maliyetli kaynakları ülkemize getirmeye devam edeceğiz" dedi.