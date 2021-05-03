İlk dört aya demir yolu taşımacılığı damga vurdu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş.'nin (TCDD), ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yurt içi taşımalarında yüzde 24.8, yurt dışı taşımalarında ise yüzde 19.8 artış gerçekleşti. Kovid-19 salgını nedeniyle diğer ulaştırma sektörlerinde yaşanan daralmanın aksine demir yolu yük taşımacılığında yükseliş kaydedildi. Türkiye, son 18 yıldır sürdürülen öncelikli demir yolu politikaları, altyapısı yenilenip modernize edilen Bakü- Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray Boğaz Tüp Geçişi ile uluslararası demir yolu koridorunda önemli merkez haline geldi. Vagon çeşitliliğinin artmasıyla demir yolu yük taşımacılığı, diğer ulaşım modlarıyla rekabet gücüne erişirken tüm sektörleri sarsan salgın koşullarında hızlı, güvenli, ekonomik avantajlarıyla demir yolu taşımacılığının önemi daha iyi anlaşıldı. Geçen yılın ilk dört ayında yurt içi taşımalarda 209 bin 114 vagon ile 7 milyon 654 bin 800 yük taşınırken, bu yılın aynı döneminde 255 bin 222 vagon ile 9 milyon 549 bin 503 ton yüke ulaşıldı. Yurt dışı taşımalarda 30 bin 768 olan vagon sayısı 36 bin 698'e ulaşırken, yük miktarı 1 milyon 141 bin 201 tondan 1 milyon 366 bin 951 tona çıktı. Bir yandan da Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, seferlerin yaz aylarında başlamasının planlandığını söyledi. Performans testlerinin devam ettiğini aktaran Ayhan, "O tarihe yetiştirilmesi için gece gündüz çalışılıyor. Dinamik test sürüşleri devam ediyor. Test sürüşleri olumlu gidiyor" diye konuştu.