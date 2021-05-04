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Giriş Tarihi: 4.5.2021 13:06 Son Güncelleme: 4.5.2021 13:10

Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri yarın hesaplara yatıyor

İHA
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri yarın hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Nisan ayına ilişkin kısa çalışma işsizlik ödemelerinin yarın hesaplara yatacağını açıkladı. Bakan Bilgin, PTT üzerinden de ödeme yapılabileceğini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, "Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak" açıklamasını yaptı.

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Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri yarın hesaplara yatıyor
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