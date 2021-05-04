Milyonlarca emekliye ve mükellefe güzel haber

12.7 milyon emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerine 6 Mayıs'ta, Bağ- Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyelerinin ödeneceğini bildirdi. 12.3 milyar TL ikramiye ödemesi yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla Ramazan ve Kurban Bayramı için verilen 1.000'er TL olarak ödenen ikramiye geçtiğimiz günlerde 1.100 TL'ye çıkarılmıştı. Bakan Bilgin, "Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz" dedi.Bir güzel haber de vergi mükellefleri için geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle 17 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı birinci geçici vergi dönemine (ocak-şubatmart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, söz konusu beyannamelerin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı. Beyanname tarihi 17 Mayıs sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsamda.TÜRKİYE Bankalar Birliği, 3-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer aylık ödemelerinin salgın tedbirlerine uyulmak üzere daha güvenli yapılabilmesi için bankalara, müşteri kabul saatlerini 6-7-10- 11 Mayıs tarihlerinde 9:00-12:30 ve 13:30- 16:30, arefe günü olan 12 Mayıs için ise 9:00- 12:30 olarak belirlemelerini tavsiye etti.