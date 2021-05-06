Hazine ve Maliye Bakanlığından 6 önemli adım: Yeni modeller devreye giriyor...

TÜRKİYE'DEKİ YAYGIN İHALE YÖNTEMLERİ

YİD, Yap İşlet, yap kirala modeli özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme kapsamında bir yapının özel sektör tarafından finanse edilerek, işletildiği veya kiralandığı model. İşletme hakkı devri modeli ise idarelerin aktiflerindeki mal veya hizmet üretim birimlerinin bütün ya da kısmen mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla bir bedelle belli süreliğine özel sektöre verildiği işbirliği modeli.