İlk aracı kurum kripto piyasasına girdi

Sermaye piyasasında faaliyet gösteren ve Türkiye'nin önemli forex kuruluşlarından biri olan Albforex, Türk kripto para piyasasında yatırımları olan Bittrt'yi bünyesine kattı. Bu birleşme sonucu sermaye piyasaları geçmişi olan bir firma, kripto para sektöründeki bir şirketi bünyesine ekleyerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Gerçekleşen ortaklığın Albforex tarafındaki işlem hacimlerini 10 kat artırması beklenirken, Bittrt kurumsal kimliğini de yenileyerek artık "Albcoin" adıyla faaliyetlerine devam edecek. Albforex Genel Müdürü İbrahim Çetin, altından diğer emtialara, petrolden dövize kadar tüm paritelerde işlem yapılmasını sağladıklarını söyledi.Çetin, "Albforex olarak müşterilerimize hem yurt içi hisse senedi ve vadeli işlemlerde hem de yurt dışı kaldıraçlı alım-satım işlemlerinde aracılık hizmeti sunuyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 10 binin üzerinde kişi ve kuruma çözüm sağladık. Hizmetlerimiz, analizlerimiz ve verdiğimiz eğitimler sayesinde sektörde fark yaratabiliyoruz ve rekabetçi bir yapıya sahibiz" ifadelerini kullandı. Kullanıcılarına yüksek derinlikle işlem yapma fırsatı tanıdıklarını belirten Albcoin Genel Müdürü Arif Şahin ise halihazırda 5.000'i aşkın müşteri kitlesine sahip olduklarının bilgisini verdi. Şahin, günlük 10 milyar doların döndüğü bir piyasada, müşteri taleplerini karşılayabilmek adına arka planda sıkı bir parasal gücün olması gerektiğini dile getirdi. Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: "Sadece altyapı için bu gücün minimum 25 milyon TL olması gerektiği düşünülürse, hizmetlerin süreklilik arz etmesi ve ürün hacminin genişleyebilmesi için güçlü bir sermaye yapısı şart."