Yıllık büyüme yüzde 5’i geçecek

Hazineve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin yıllık büyümesinin yüzde 5'i geçeceğini açıkladı. Bakan Elvan, katıldığı bir televizyon programında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin alınan tedbirler sayesinde 2021'e güçlü girdiğini vurgulayan Elvan, ilk üç aylık dönemde 50 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Elvan ilk çeyrekte yüzde 5-5.5 büyüme beklendiğini ifade etti. Yılın genelinde de yüzde 5'in üzerinde büyüme beklediğini belirten Elvan, "Hazirandan sonra ekonomide büyüme bekliyoruz" diye konuştu.Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Türkiye'nin salgınla mücadele döneminde başarılı bir sınav verdiğini belirterek, sosyal yardımlaşma, ücretsiz izin ve kısa çalışma, esnafa destek paketleri ile birlikte 2020- 2021 yılında 175.7 milyar TL harcama yapıldığını söyledi. Elvan, "Yıl sonu itibarıyla harcama tutarı 219 milyar TL'ye ulaşacak" dedi.Enflasyon konusunda da Elvan şu mesajları verdi: "Enflasyonla mücadele olmazsa olmazımız. Enflasyon konusundaki hassasiyetimiz yüksek. İstikrarlı bir büyüme ve refah artışımız için olmazsa olmazımız fiyat istikrarıdır. Enflasyona biz bütüncül bir bakış içerisinde yaklaşıyoruz. Para politikası ile enflasyonu çözemezsiniz. Para konusu bu hususlardan biri sadece. Enflasyonda kalıcı bir düşüş olana kadar sıkı para politikasına devam edeceğiz. Kamu maliyesi, finansal sektör var, yapısal hususlar var, bunların da üstesinden gelmeniz gerekiyor."Bakan Elvan, muhalefetin çarpıttığı 128 milyar dolar tartışmalarını değerlendirirken de yapılan bütün işlemlerin hukuki olduğunu söyledi. ANKARA