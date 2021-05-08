Ülker’in cirosu 2.7 milyar TL oldu

Ülker Bisküvi, 2021 yılının ilk çeyreğinde satışlarını, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artırarak 2.7 milyar TL'ye ulaştırdı. İhracat ve yurtdışı operasyonları ise yüzde 19 büyüdü.Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de etkisini devam ettirdiğini dile getiren Ülker CEO'su Mete Buyurgan, "Gelişmeleri yakından takip ederek, iş süreçlerimizde şartlara uygun değişiklikler yaparak, sürece hızla uyum sağladık. Üretmeye ve ürünlerimizi dağıtmaya aralıksız devam ederek, ekonominin çarklarının işlemesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.