Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunuyor. Özellikle yatırımlarını bu yönde değerlendirmek isteyen vatandaşlar canlı ve güncel rakamlara bakmadan kuyumcunun yolunu tutmuyor. Son aylarda rekor seviyeye ulaşan gram altın fiyatı 490 TL'den işlem görüyor. Piyasalarda hafta açılışının gerçekleştiği 11 Mayıs Salı günü 22 ayar bilezik 440 lira seviyelerinde dengelendi. Mayıs ayının sonuna doğru nasıl bir grafik çizeceği merak konusu olan sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Altın fiyatları ne kadar? 11 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel son dakika hareketliliği
ALIŞ: 437,95
SATIŞ: 468,89
ALIŞ: 1.554,00
SATIŞ: 1.614,00
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ALIŞ: 487,84
SATIŞ:487,93