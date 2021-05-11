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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 11 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 11.5.2021 10:25 Son Güncelleme: 11.5.2021 10:25

gelişmeleri: 11 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 11 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

üzerindeki hareketliliği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ellerindeki değerli metali değerlendirmek isteyen vatandaşlar kuyumculara gitmeden önce alış ve satışına bakıyor. Son aylarda yükselişe geçen gram altın fiyatının bugün 490 lira civarında olması piyasaları hareketlendirdi. Aynı dakikalarda çeyrek altın ise 786 TL’den güne başladı. Haftanın ikinci işlem gününde altın yatırımı yapmak konusunda planları olanlar araştırmalarına hız kazandırıyor. Bu kapsamda; ? 11 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Kapalıçarşı gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunuyor. Özellikle yatırımlarını bu yönde değerlendirmek isteyen vatandaşlar canlı ve güncel rakamlara bakmadan kuyumcunun yolunu tutmuyor. Son aylarda rekor seviyeye ulaşan gram fiyatı 490 TL'den işlem görüyor. Piyasalarda hafta açılışının gerçekleştiği 11 Mayıs Salı günü 22 ayar bilezik 440 lira seviyelerinde dengelendi. Mayıs ayının sonuna doğru nasıl bir grafik çizeceği merak konusu olan sarı metale yoğun ilgi sürüyor. ? 11 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel son dakika hareketliliği

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 11 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 437,95

SATIŞ: 468,89

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.554,00

SATIŞ: 1.614,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

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Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 11 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.554,00

SATIŞ: 1.614,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.189,00

SATIŞ:3.300,00

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Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 11 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 782,00

SATIŞ: 807,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,84

SATIŞ:487,93

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Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 11 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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