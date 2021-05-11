Altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketliliği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ellerindeki değerli metali değerlendirmek isteyen vatandaşlar kuyumculara gitmeden önce altın alış ve satışına bakıyor. Son aylarda yükselişe geçen gram altın fiyatının bugün 490 lira civarında olması piyasaları hareketlendirdi. Aynı dakikalarda çeyrek altın ise 786 TL’den güne başladı. Haftanın ikinci işlem gününde altın yatırımı yapmak konusunda planları olanlar araştırmalarına hız kazandırıyor. Bu kapsamda; altın fiyatları ne kadar? 11 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunuyor. Özellikle yatırımlarını bu yönde değerlendirmek isteyen vatandaşlar canlı ve güncel rakamlara bakmadan kuyumcunun yolunu tutmuyor. Son aylarda rekor seviyeye ulaşan gram altın fiyatı 490 TL'den işlem görüyor. Piyasalarda hafta açılışının gerçekleştiği 11 Mayıs Salı günü 22 ayar bilezik 440 lira seviyelerinde dengelendi. Mayıs ayının sonuna doğru nasıl bir grafik çizeceği merak konusu olan sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Altın fiyatları ne kadar? 11 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel son dakika hareketliliği