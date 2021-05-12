CIGNA Sağlık Hayat ve Emeklilik, pandemi ve tam kapanma döneminde Online Sağlık Paketi kapsamında ücretsiz online doktor ve psikolog hizmetleri vermeye başladı. 30 ülkede 180 milyondan fazla müşterisi olan firma, sigortalılara bu hizmeti ücretsiz olarak veriyor. Paket kapsamında kişiler, uzman doktorlarla 7 gün 24 saat online olarak 15'er dakikalık sınırsız sayıda ücretsiz görüşme yapabiliyor.Uzman psikologlarla ise poliçe süresince dört kez, 15'er dakikalık online seanslar ile ücretsiz danışma fırsatına sahip olabiliyor. Cigna 7/24 Sağlıklı Hayat Sigortası ile sigorta sahipleri sağlıkları ile ilgili sorun yaşadıkları anda bir hastaneye başvurmadan önce Online Doktor hizmeti aracılığı ile uzman bir doktorla görüşerek tedavi konusunda doğru yönlendirmeleri alabiliyor. Ön tanı ve teşhis ile iyileşme süreci de hızlandırılıyor. Daha önce yaptırılmış olan tahlil ve tetkikler hakkında da uzman doktorlardan görüş alma şansına sahip var. Üründen sigorta sahiplerinin çocukları da faydalanabiliyor.