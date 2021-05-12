Türk iş dünyası harekete geçti! Kudüs’e yardım seferberliği





Yardım seferberliğinin bayraktarlığını ise Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) yapıyor. İsrail'in haksız ve hukuksuz katliamını en yüksek sesle kınadıklarını söyleyen Başkan Orhan Aydın SABAH'a yaptığı açıklamada, "Biz iş insanları olarak bu sürece kayıtsız kalamayız. Çünkü bu bütün ümmetin meselesi. Yüreğimiz yanıyor. Dün itibarıyla Türkiye genelinde yardım çağrısı başlattık" dedi.