SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz zammı ne kadar olacak sorusu milyonlarca vatandaşların gündeminde yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarında enflasyon oranları belirleyici etken oluyor. Şu ana kadar ise 4 aylık enflasyon oranı açıklandı. Açıklanan 4 aylık enflasyon oranı yüzde 5.45 çıkarken, emekli Temmuz zammı 2021 için 2 kritik veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;