Son dakika | İşe alımlarda flaş: Tek kapı uygulaması başlıyor

UNVANLAR SADELEŞECEK: Kamuda halen 3 bin civarında unvan var. Birçoğu ile ilgili gerekli iş analizleri ve tanımları yok. Bu nedenle insan ve yetenek havuzu oluşmuyor. Envanteri çıkardık, bu yıl içerisinde tamamlamayı planladığımız işlerden birisi de bakanlıklarla bir araya gelerek bu unvanların sadeleştirilmesi olacak.



