En değerli ilçeler Beşiktaş ve Sarıyer

Türkiye'nin en yüksek fiyatlı konutlarının bulunduğu ilçeleri baz alan bir araştırmaya göre, Beşiktaş listesinin ilk sırasında yer aldı. Ortalama konut metrekare değeri 25 bin 984 liraya ulaşan Beşiktaş'ı, 19 bin 134 lirayla Sarıyer, 16 bin 941 lirayla Bozcaada ve 15 bin 481 lirayla Bakırköy takip ediyor. İzmir Çeşme 15 bin 445 liralık ortalama konut metrekare değeriyle 5'inci olurken, Muğla Bodrum 14 bin 825 lirayla 6'ncı, Beykoz 14 bin 546 lirayla 7'nci, Adalar 14 bin 273 lirayla 8'inci, Kadıköy 13 bin 352 lirayla 9'uncu, Şişli 12 bin 51 lirayla 10'uncu sırada yer alıyor.Bilgi bankası Tapusor.com tarafından hazırlanan raporda Türkiye'nin en değerli ilk 50 ilçe sıralamasına ise yine İstanbul damga vuruyor. İstanbul'dan 21, İzmir'den 11, Muğla'dan 8, Antalya'dan 7, Çanakkale, Sakarya ve Aydın'dan birer ilçe listede yer alıyor. İzmir'in en değerli ilçeleri arasında başı, 15 bin 445 liralık metrekare değeriyle turist ve yazlıkçıların uğrak noktası Çeşme çekiyor. Çeşme, kentte metrekare değerinde 10 bin lirayı aşan tek ilçe konumunda bulunuyor.Muğla'nın en değerli ilçeleri arasında 14 bin 825 lirayla başı çeken Bodrum, kendisini takip eden en yakın ilçeye 5 bin liranın üzerinde fark atmış durumda. Bodrum'u, 9 bin 232 lirayla Datça, 8 bin 509 lirayla Marmaris, 8 bin 384 lirayla Ula, 7 bin 840 lirayla Fethiye, 6 bin 825 lirayla Köyceğiz, 5 bin 868 lirayla Ortaca ve 5 bin 615 lirayla Milas izliyor.