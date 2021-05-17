Esnafa 3 Bin TL ve 5 bin TL hibe desteği yardımı müjdesi! Esnafa destek paketi yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

Geçtiğimiz günlerde duyurulan esnafa destek paketi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa destek paketi şeklinde yapılacak olan ödemeler iki farklı gruba ayrıldı. Paketin duyulmasının ardından işletme sahipleri, esnafa destek paketi başvuruları ödemeleri ne zaman yapılacağı hakkında araştırma yapmaya başladı. Dün yapılan açıklamalara göre esnafa destek paketi ödemeleri için başvurular nasıl yapılır ve 3000 TL ve 5000 TL esnafa destek başvuru ödemesi ne zaman yapılacak? Aşağıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yaptığı açıklamalar yer almaktadır.
'4 MİLYAR 622 MİLYON LİRALIK BİR KAYNAĞI KARŞILIKSIZ OLARAK VERİYORUZ'
Esnafa yönelik yeni bir destek programının müjdesini vereceğini belirten Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:
"Bu hibe programıyla salgın tedbirleri sebebiyle işlerini ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta; kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.
Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular tuhafiyeciler, züccaciyeciler kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında kolaylık sağlayacak yeni bir adım attıklarını belirterek, "Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanacak bu destek programlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
'YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 4 LİRAYA YÜKSELTTİK'
Kuraklıktan zarar gördükleri belirlenen çiftçilerin Ziraat Bankası'na veya Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının da erteleneceğini söyleyen Erdoğan, "2021 yılı alım fiyatları ise şu şekildedir; Toprak Mahsulleri Ofisi'nin geçen yıl ton başına bin 650 lira olan sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 lira, geçen yıl ton başına bin 275 lira olan arpa alım fiyatını da bin 750 liraya yükseltiyoruz. Bakliyat alım fiyatlarımız ise ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Ortalama verimler dikkate alınarak ton başına hububatta 275 lirayı bakliyatta ise 9 yüz 10 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacaktır. Açıkladığımız alım fiyatları diğer kamu kurumları için de referans fiyat olacak. Farklı fiyatlandırma yapılmayacak aynı şekilde kabul edilecektir. Geçen yıl yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,27 lira destekleme ile birlikte 3,4 lira olarak belirlenmişti. Bu fiyat üzerinden 752 milyon tonun üzerinde çay alımı yaparak destekleme ile birlikte toplamda iki milyar 760 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir. Çiftçilerimizden tek isteğimiz bir karış toprağı dahi boş bırakmadan ekmekleri biçmeleri, üretmelidir" diye konuştu.
TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ'TAN AÇIKLAMA
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği verileceğini bildirdi.
Muş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, esnafa yönelik açıkladığı desteklere ilişkin paylaşımda bulundu.
Her daim esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Muş, hibe desteklerine ilişkin şunları kaydetti:
"1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.
İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır."
İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğunu ifade eden Muş, "Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır." ifadesini kullandı.