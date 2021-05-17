Esnafa 3 Bin TL ve 5 bin TL hibe desteği yardımı müjdesi! Esnafa destek paketi yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

'YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 4 LİRAYA YÜKSELTTİK'

Kuraklıktan zarar gördükleri belirlenen çiftçilerin Ziraat Bankası'na veya Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının da erteleneceğini söyleyen Erdoğan, "2021 yılı alım fiyatları ise şu şekildedir; Toprak Mahsulleri Ofisi'nin geçen yıl ton başına bin 650 lira olan sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 lira, geçen yıl ton başına bin 275 lira olan arpa alım fiyatını da bin 750 liraya yükseltiyoruz. Bakliyat alım fiyatlarımız ise ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Ortalama verimler dikkate alınarak ton başına hububatta 275 lirayı bakliyatta ise 9 yüz 10 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacaktır. Açıkladığımız alım fiyatları diğer kamu kurumları için de referans fiyat olacak. Farklı fiyatlandırma yapılmayacak aynı şekilde kabul edilecektir. Geçen yıl yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,27 lira destekleme ile birlikte 3,4 lira olarak belirlenmişti. Bu fiyat üzerinden 752 milyon tonun üzerinde çay alımı yaparak destekleme ile birlikte toplamda iki milyar 760 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir. Çiftçilerimizden tek isteğimiz bir karış toprağı dahi boş bırakmadan ekmekleri biçmeleri, üretmelidir" diye konuştu.