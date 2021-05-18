Arz sıkıntısı için üretim desteklenecek

Ekonomi yönetimi tek haneli enflasyon için kararlı bir duruş ortaya koyarken, fiyat artış dinamiğini takip edecek, risk oluşturan şokları değerlendirecek, gerekli önlemleri belirleyecek Fiyat İstikrarı Komitesi kuruluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan yasal düzenleme Meclis'e sunuldu. Merkez Bankası ve ilgili bakanlıkların yer aldığı komite temmuz ayı itibarıyla göreve başlayacak ve finansal istikrarın gözetilmesini merkeze alarak sistemik riskleri belirleyecek, izleyecek, yönetecek. Komite, enflasyonla mücadelede tüm tarafları aynı masada toplayarak risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri ortaya koyacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Merkez Bankası, BDDK, SPK, SEDDK, TMSF ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan oluşan yeni bir yapı kuruldu. komitenin görev tanımlamasında, finansal istikrarın gözetilmesini merkez alarak, sistemik riskleri belirleme, izleme ve yönetme başlıkları yer alıyor. Komite finansal piyasaları derinleştirmeye, tasarrufları artırmaya odaklanacak. Her ay düzenli olarak bir araya gelerek toplantı sonuçlarını da kamuoyu ile başlayacak.HAZINE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrar Komitesi'nin enflasyonla mücadelede tüm tarafları aynı masada toplayacağını belirterek, "Komite enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirecek" dedi.