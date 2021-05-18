Rusya’dan sarı ışık yandı

Türkiye'nin turizmde en büyük pazarlarından biri olan Rusya'ya yönelik diplomasi trafiği hızlandırıldı. Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanlığı'ndan oluşan heyet Moskova'ya gitti. Bakan Ersoy Rusya'da salgından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ile bir araya geldi.Koronavirüs salgınındaki yüksek vakalar nedeniyle Türkiye'ye dönük uçuşları 1 Haziran'a kadar durduran Rusya ile yeni dönemin yol haritası masaya yatırıldı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Türkiye'nin turizmde aldığı tedbirlerin aktarıldığı görüşmede, Bakan Mehmet Ersoy, Rus heyete bir sunum gerçekleştirdi. Havalimanından otellere kadar turistin karşılaşacağı her noktada alınan tedbirlerin detaylı bir şekilde aktarıldığı görüşmede, turizm çalışanlarının aşılanma oranları hakkında bilgi verildi. Edinilen bilgilere göre, turizm sektöründe SGK'lı çalışanların yüzde 80'inden fazlası aşı oldu. Mayıs sonuna tüm çalışanların aşılanacağı belirtiliyor.Yetkililer, Rusya'da salgından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın sunumdan etkilendiği belirtirken, "Golikova, görüşmede turizmde alınan tedbirlerin bu kadar kapsamlı olduğunu bilmediğini dile getirdi. Turizm sektöründe alınan tedbirlerin kendisini etkilediğini ancak son kararın Rusya'daki Bilim Kurulu tarafından verileceğini bildirdi" ifadelerini kullandı.Rusya, Türkiye'nin tam kapanmanın ardından vaka sayılarını 3'te bir oranında düşürmeyi başarmış olmasını takdirle karşıladı ancak uçuş izninin yeniden verilmesi için bu sayıların 5 binlerin altına inmesini talep ediyor. Aynı zamanda Türkiye'deki aşılanma oranlarının da yüzde 30-40'lara ulaşması bekleniyor. Yetkililer, "Ancak 15 Haziran'dan itibaren izin çıkabilir. Rusya ile diplomasi trafiği aralıksız sürüyor. Sarı ışık yandı. Amacımız bunu yeşile döndürmek" açıklamasını yaptı.Temaslarda ele alınan bir diğer başlık ise Rusya'dan aşı tedariği oldu. Türkiye ile Rusya, Sputnik V aşısının tedariği konusunda anlaşma sağlamıştı. İlk aşıların haziran ayının başında Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, bu sürenin daha erkene çekilmesi, aşı miktarının artırılmasını temaslarda dile getirdi.