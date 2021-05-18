Turizmcilere müjde! Rusya’dan sarı ışık yandı

Türkiye'nin turizmde en büyük pazarlarından biri olan Rusya'ya yönelik diplomasi trafiği hızlandırıldı. Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanlığı'ndan oluşan heyet Moskova'ya gitti. Bakan Ersoy Rusya'da salgından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ile bir araya geldi.