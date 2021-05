Hükümetin destek paketinden seyyar satıcı da yararlanacak

- Dursun Can (Kuaför/Kırıkkale): Desteğin esnafa can suyu olmasını ve en kısa sürede bu zorlu sürecin atlatılmasını temenni ediyoruz.

- Eyüp Coşgun (Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı): Destek esnafa can suyu olacak, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.

- Selahattin Yılmaz (Yozgat/taksici): 3 bin lira destekle rahatlama yaşayacağız.