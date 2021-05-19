Hükümetin destek paketinden seyyar satıcı da yararlanacak





ESNAFTAN TEŞEKKÜR ERDOĞAN'A



- Faik Yılmaz (İSTESOB Başkanı): Birkaç meslek hariç, esnaf ve sanatkârlarımızın tamamına yakını bu destek paketinden koşulsuz olarak yararlanacak.

Şu ana kadar esnafımızın aldığı hibe desteği esnaf başına 10 bin lirayı geçti. Cumhurbaşkanımız, her zaman esnaf ve sanatkarımızın yanında oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz.