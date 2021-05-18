Haberler Ekonomi Haberleri Yapılandırma programı işe yaradı! 3 yılın en düşük bütçe açığı: %1.7

Giriş Tarihi: 18.5.2021 07:01 Son Güncelleme: 18.5.2021 07:04

Yapılandırma programı işe yaradı! 3 yılın en düşük bütçe açığı: %1.7

Nisan itibarıyla yıllık bütçe açığı 94.1 milyar TL'ye inerken, açığın milli gelire oranı da yüzde 1.7 ile 2018'in mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bütçe performansında sağlanan iyileşmede faiz dışı harcamalardaki sınırlı artış, hem ekonomik aktivitedeki iyileşme ile artan vergi gelirleri hem de borç yapılandırma programından yaratılan gelirlerle sağlanan artış etkili oldu.

Türkiye'nin bütçe performansında şubatta başlayıp, martta hızlanan iyileşme nisanda da devam etti. 2020'nin nisan ayında 43.2 milyar lira olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 60.8 azalarak 16.9 milyar liraya indi. 26.1 milyar lira açık veren faiz dışı denge ise 1 milyar 666 milyon lira fazlaya döndü.





Bütçe performansında sağlanan iyileşmede faiz dışı harcamalardaki sınırlı artış, hem ekonomik aktivitedeki iyileşme ile artan vergi gelirleri hem de borç yapılandırma programından yaratılan gelirlerle sağlanan artış etkili oldu.