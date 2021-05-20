Elon Musk’ı durduracak coin

Elon Musk'ın Bitcoin ve Dogecoin ile ilgili yaptığı açıklamalara, bir grup kripto para uzmanından misilleme geldi. Son dönemde yeni bir kripto para geliştirebileceğinin sinyalini veren Musk'ın piyasaya zarar verdiğini savunan bir grup kripto para uzmanı, yeni bir dijital kur geliştirdi. Musk'a karşı geliştirilen kripto paraya ise StopElon (Elon'u Durdur) adı verildi. Uzmanlar, "Elon Musk, kripto para pazarını sorumsuzca manipüle etmekten sorumlu. İnsanların portföyleriyle şeker gibi oynuyor ve o kendini beğenmiş bir milyarder, hep öyle kalacak. Buna yeter diyoruz" dedi.