Van Bus Tur

14 aydır koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan Van'ın İran sınırındaki Kapıköy Sınır Kapısı'nın 17 Mayıs'ta yeniden hizmete alınması, başta Van olmak üzere çevre illerde büyük bir heyecan yarattı. Bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip olan İranlı turistin şehre gelmeye başlamasıyla rahat bir nefes alan hizmet sektörü ve ticarethaneler, hazırlıklarını tamamladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, SABAH'a yaptığı açıklamada "İranlılar bizi, biz onları özledik. İranlı turisti karşılamak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Pazartesinden itibaren turist girişleri başladı. İran tarafının da prosedürlerini tamamlamasıyla, ilk etapta günde 5 bin turist ağırlamayı planlıyoruz" dedi.24 Mart 2020'de geçişlere kapatılan Kapıköy, bölge ekonomisinin can damarı konumunda. Bu nedenle 72 saatlik PRC testine sahip turistlerin geçişine açılmasıyla, oldukça sıkıntılı günler geçiren Van'daki hizmet sektörü ve ticarethanelerin yüzü güldü. Şehrin ağırladığı turistlerin yüzde 90'ının İranlı olduğunu söyleyen Vali Bilmez, şunları kaydetti: "Gerçekten hem esnafımız hem de hizmet sektörümüz bu süreçte büyük sıkıntı çekti. Bu turistleri tekrar karşılamak için hazırız. Hatta İranlılar Kapıköy'den şehre gelirken ulaşım koşullarından memnun değildi. Bunun için 4 büyük şehirlerarası otobüs aldık. Otobüslerimiz sınırda bekliyor. Çok cüzi bir ücret karşılığında turistleri gayet konforlu bir şekilde şehre taşıyacağız."İranlı turistlerin geri dönüşlerinde yaptıkları alışverişlerle ekonomiye büyük katkı sunduklarını anlatan Vali Bilmez, "Özellikle üst gelir grubundaki misafirlerimiz ciddi alışveriş yapıyor. Giyim mağazalarının yanı sıra zücaciyeye kadar tüm ürün gruplarından alım yapıyorlar. Örneğin oturup restoranda tatlısını yiyen bir turist giderken yanında 15-20 paket tatlı götürüyor" dedi. İranlı turistin yanı sıra yüksek gelir grubundaki Iraklı turist sayısında da pandemi öncesinde ciddi bir artış olduğuna vurgu yapan Bilmez, şunları ekledi: "Özellikle Irak'ın kuzeyinden bölgeye iyi bir turist akını vardı. Eski günlerimize dönmek için gayret gösteriyoruz." Kapıdan şimdilik küçük araçların geçişine izin verildiği bilgisini veren Vali Bilmez, "İran tarafının büyük araçların geçişine izin verilmesiyle ülke ekonomisine önemli bir katkı sunacaktır" diye konuştu.Van ekonomisinin yüzde 61.4'ünün hizmet sektörü üzerinden döndüğünü söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, "Kapalı kalınan sürede ilimizdeki 12 bin yatak kapasitesi atıl kaldı. Oteller, restoranlar büyük sıkıntı çekti. Kelimenin tam manasıyla bu süreçte 'anamız ağladı!' Bugün kapının yeniden açılmış olması şehirde büyük bir heyecan yarattı. Tesisler yeniden müşterilerini ağırlamak için hazırlıklara başladı" dedi. Başkan Takva, hedeflerinin bu kapıdan 1 milyar dolarlık ekonomik bir büyüklük elde etmek olduğunu söyledi.