1 TL’ye bile paya dayalı kitle fonlaması başlıyor

SERMAYE Piyasası Kurulu'nun lisansları dağıtmasıyla birlikte kitlesel fonlama şirketleri işlem yapmaya başladı. Paya Dayalı Kitle Fonlaması sistemini hayata geçiren platformlardan biri olan fonbulucu.com, ilk kampanyasını yatırımcılarla buluşturdu. Paya Dayalı Kitle Fonlama kampanyası, tarımsal üretim gibi çok önemli bir alanda faaliyet gösteren biyoteknoloji şirketi PromoSEED Biyoteknoloji A.Ş. oldu.Şirketin 'Akıllı Bakteri Teknolojisi' adlı kampanyası 60 gün sürecek ve yatırımcılar arz edilen payları alarak şirkete ortak olabilecek. Başlar başlamaz yoğun bir yatırımcı ilgisinin olduğu kampanyanın ilk gününde fonun yüzde 20'si toplandı. Türkiye'deki ilk Paya Dayalı Kitle Fonlama kampanyası, fonbulucu. com tarafından başlatıldı. Yeni nesil bir finansal sistem olarak sermayeyi tabana yaymak misyonuyla hayata geçirilen Paya Dayalı Kitle Fonlamasının ilk girişimci şirketi Promoseed Biyoteknoloji olurken, şirketin Akıllı Bakteri Teknolojisi adlı kampanyası platformda fonlanmaya başladı. 300 bin TL'lik fonlamaya ulaşması hedeflenen kampanya, 7 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek. Kampanyaya yatırım yapmak isteyenler, fonbulucu. com'un online sistemine kolaylıkla üye olarak 1 TL'den başlayan alt limitle diledikleri miktarla girişimden pay alarak ortak olabilecekler.