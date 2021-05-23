Türk SİHA’ları Avrupa semalarında

Savunma sanayisinde son yıllarda attığı adımlarla tüm dünyanın dikkati çeken Türkiye, insansız hava aracında ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye satış yapacak. Polonya, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 satın alacak. İlk teslimatın 2022'de olacağı açıklandı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 24-25 Mayıs tarihlerindeki Türkiye ziyaretinde anlaşmanın imzalanması bekleniyor.Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ülkesinin 24 adet Bayraktar TB2'yi tanksavar mühimmatları ile birlikte alacağını resmen açıkladı. Bir radyo programına katılan Blaszczak, "4 set, yani tanksavar mühimmatları ile donatılmış 24 adet Bayraktar TB2 satın almak için sözleşme üzerinde görüştük" diye konuştu. İlk setin bir yıl içinde Polonya ordusuna ulaşacağını açıklayan Blaszczak, "Polonya ordusunu Bayraktar ile güçlendiriyoruz. Kanıtlanmış, saldırganı caydıran etkili bir silah" övgüsünde bulundu. Sözleşmenin lojistik ve eğitim paketini de içerdiğini vurgulayan Blaszczak, "Bu, gerçek bir silah. Avrupa'nın doğusunda, savaşlarda kendini kanıtladı. Aynı şekilde Ortadoğu'da kullanıldı" dedi. Bayraktar TB2'nin, Polonya'ya ulaşması sonrası ilk kez bir NATO ve AB üyesi Türkiye'den SİHA almış olacak.