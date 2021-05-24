Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç para olacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye'de 12 milyonu aşkın emeklinin heyecanla beklediği Temmuz zammı için şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, geriye sadece iki adım kaldı. Beklenti anketine göre, zam oranı yüzde 7.66 çıkıyor. Peki, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekliye yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;