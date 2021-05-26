Efsane markalar Türkiye’ye geri döndü

Pandeminin hazır giyim ve moda sektörü üzerinde yarattığı olumsuz etkiye rağmen dünyaca ünlü spor giyim markaları Lee ve Wrangler markaları, Türkiye'ye iddialı bir şekilde geri döndü. Bir dönemin efsane markalarını yeniden Türkiye'ye getiren Karma Marka Mağazacılık Ticaret A.Ş. bir günde açtığı beş yeni mağazayla bir ayda mağaza sayısını 7'ye çıkardı. Şirket aynı gün her iki marka için de online satış kanalını devreye aldı. Hedeflerinin yıl sonuna kadar mağaza sayısını 20'ye çıkarmak olduğunu söyleyen Karma Marka Mağazacılık CEO'su Bora Alyanak, "Üç yılın sonunda 100 mağazaya ulaşmak için çalışacağız. Toplam istihdamımız da yaklaşık 1000 kişiye ulaşacak" diye konuştu. Şirket Türkiye'deki mağazalarda sattığı ürünlerin yüzde 98'ini iç pazarda anlaştığı 30 üreticiden tedarik edecek.