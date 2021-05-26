Sigorta ürünleri banka uygulamasında

YAPI Kredi mobil uygulamasına sigorta ürünlerini de ekledi. Yapı Kredi Mobil üzerinden DASK Sigortası, KASKO Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Bireysel Emeklilik, Dijital Koruma Sigortası ürünlerine erişim sağlanacak. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, "Bankaların birer finansal market olarak konumlanmaları, tüm finansal ihtiyaçların yanı sıra sigorta ihtiyaçları için de çözümler sunmalarını gerektiriyor. Sigorta ürünleri de bu açıdan bankacılığı tamamlayıcı bir özellik taşıyor. Müşterilerimizin tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sigorta ve emeklilik ürünlerinin geniş ürün yelpazesiyle tüm kanallarımızda yer almasına önem veriyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte de müşterilerimizin sigorta ve emeklilik işlemlerine dijital kanallardan ulaşma talebi daha da arttı. Biz de Yapı Kredi olarak müşterilerimizi, dijital kanallarımız aracılığıyla özel avantajlar ve yeni fonksiyonlarla sigorta ve emeklilik ürünleriyle buluşturuyoruz" dedi. Ülgen, 2020 yılı ortasında Yapı Kredi dijital kanallarından sunulmaya başlayan DASK Sigortası ile kısa sürede 30 bin müşteriye ulaştıklarına dikkat çekti.