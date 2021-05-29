TSKGV’ye bağlı şirketlere standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithal edebilme imkanı getirildi

21 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan 31402 sayılı Resmi Gazete'nin 2021-32/60 tebliğinin 4. ve 6. maddelerine göre TSKGV'ye bağlı ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN'a standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi imkanı getirildi.

Gazetenin 4. maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerince standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi mümkündür." denilerek karar yürülüğe sokulurken 6. maddesinin C fıkrasında "Tebliğ no:2018/48 ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen ihracat bedelinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla ilgili ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere kıymetli maden aracı kuruluşları aracılığı ile "bedelsiz" ödeme şekli ile ithalatı mümkündür.

Ancak, mahsup edilecek bedele ilişkin fiili ihracatın kıymetli madenlerin ithal edilmesinden önce gerçekleştirilmiş olması zorunludur. Bu hususların uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin bu bent kapsamında ithalinde, söz konusu kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş.'ye teslimini müteakip standart işlenmemiş kıymetli madene dönüştürülmesi zorunlu olup rafinasyon için gerekli süreçler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Borsa İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenen esaslar çerçevesinde yürütülür" denilerek de kararın işleyişi belirlendi.

Yürülüğe giren karar ile ilgili M5 Dergi'ye açıklamalarda bulunan Gümrük Müşaviri Hamit Genç,

"Söz konusu firmalar ithal yetkisi İstanbul altın Borsası üye şirketleri tekelinde olan bir yetkiyi kazanmışlardır. Kendi adlarına Standart dışı(Haslık derecesi 995/1000 milyemin altındaki) külçe altın/gümüşü ithal edebilirler. Bu yetkiyi kullanarak Yaptıkları ihracatların bedellerini standart dışı Külçe Altın/gümüş olarak alma hakları doğmuştur.

Kamu kurum ve kuruluşları ile TSK Güçlendirme Vakfı Şirketleri yaptıkları ihracatların bedellerini standart dışı işlenmemiş kıymetli maden (Külçe Altın/Gümüş ) olarak ithal edebilirler. Bu ithalatı tebliğin 4. maddesinin verdiği hakla Kamu Kurum Kuruluşları ile TSK Güçlendirme Vakfı Şirketleri standart dışı külçe altın olarak herhangi bir aracı kuruma ihtiyaç duymadan yapabilirler.

Ayrıca tüm ihracatçı firmalar ihracat bedellerini İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler aracı kuruluşları aracılığıyla işlenmemiş kıymetli maden olarak tahsil edebilirler." ifadelerini kullandı.