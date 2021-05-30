Pandemide turizme 1 milyar liralık yatırım yaptı

Türk turizm sektörü pandemide büyük bir yara almasına rağmen yatırımlarını sürdürüyor. Turizm sektöründe Crystal ve Nirvana markalarıyla faaliyetlerini sürdüren Kilit Grup, 21'inci otelini hizmete açtı. 2019'da Antalya Lara'daki Kervansaray Oteli satın alarak renove eden Kilit Grup, Nirvana Cosmopolitan Hotel'e 1 milyar TL'lik yatırım yaptı. Otel, 1.800 kişiye ilave istihdam sağlayacak.Antalya'da basınla bir araya gelen grubun üst düzey yönetimi soruları yanıtladı. Zor bir dönemin ardından daha büyük umutlarla yola çıktıklarını belirten Kilit Grup Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit, "Pandeminin etkilerini hâlâ hissediyoruz. Grup bünyesinde 21 otelimiz var. Yeni yatırımını yaptığımız bu otelle sezonu açtık. Hedefimiz bu sezon tüm otellerimizin kapılarını açmak. 15 Haziran'dan itibaren daha farklı bir tabloyu konuşuyor olacağız" dedi. Nirvana Cosmopolitan Hotel'in 12 ay açık kalacağını belirten Kilit, "Bütçelerimizi 5 aylık periyotta planladık. Bu dönemde bu otelde yüzde 70-75 doluluk hedefliyoruz. Grup olarak iç pazarın payını sadece kriz dönemlerinde değil her zaman yüksek tuttuk. Bu doluluğun yüzde 25'ini iç pazardan sağlamayı planlıyoruz" diye konuştu.Kış dönemi için ciddi bir düğün talebinin gelmeye başladığını söyleyen Kilit, otelin spor turizmine yönelik bir konseptle inşa edildiğini belirterek, "Önümüzdeki yılarda MICE ve spor organizasyonlarıyla ilgili de çalışmalarımız olacak" dedi. Turizmin yanı sıra Kilit Et markasıyla hayvancılık-gıda, Ar Yıldız markasıyla endüstriyel mutfak, Max Style markasıyla tekstil, Gallery Crystal markasıyla da perakende sektöründe faaliyet gösteren Kilit Grubu'nun aktif büyüklüğü 1.5 milyar euro. Şirket, 2019'da 650 milyon euro ciro elde etti. Kilit Grup Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Kilit, turizmdeki faaliyetleri yan kollarla desteklekledikleri için krizi yönettiklerini belirterek, grubun yurtdışına açılması için çalıştıklarını söyledi.CRYSTAL Hotels CEO'su Umman Çetinbaş, grubun pandemi döneminde nitelikli personeli kaybetmemek için ciddi çaba harcadığını söyledi. Çetinbaş, "Bu zor dönemde kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) bize ciddi bir nefes aldırdı" dedi. Bu sezonun kolay olmayacağını belirten Nirvana Hotels Grup CEO'su Korhan Alşan da, "KÇÖ'nün 2022 yılının ortasına kadar devam etmesi gerekiyor. Kışın açık kalan oteller daha fazla desteklenmeli" diye konuştu.