74.6 milyarlık prim borcu yapılandırılacak

Milyonlarca vatandaşa, işletmeye kolaylık sağlayan yapılandırma paketi kapsamında 74.6 milyar liralık prim ve genel sağlık sigortası borcu da yapılandırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili İsmail Yılmaz yapılandırma kapsamında 16 milyon 840 bin vatandaşın 74 milyar 657 milyon lira tutarındaki borcuna yapılandırma fırsatı sunulduğunu açıkladı. Yasa teklifiyle 10 milyon 541 bin GSS prim borçlusu 10.6 milyar lira, 6 milyonun üzerinde işyeri ve vatandaş 62 milyara yakın prim borcunu yapılandırabilecek. Bugüne kadar devletin kasasına geren tutar da 14 milyar liraya yaklaştı. Yeni yasayla da sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primleri, genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik destek primi ile bu borçlara ait gecikme zammı, cezası, faizi yeniden yapılandırılacak. Yapılandırma için başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılacak. SGK Başkan Vekili Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 15 maddelik yapılandırma paketine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, kasım ayında yaşama geçirilen yasa kapsamında 2 milyon 248 bin başvuru gelirken 102 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Devletin kasasına giren tutar 14 milyar liraya yaklaştı.368 bin GSS borçlusunun 9.2 milyar liralık borcu yapılandırılırken yapılan tahsilat da 235 milyon lirayı geçti. 344 bin Bağ-Kur'lu ihya kapsamında 10 milyar liranın üzerindeki borcunu yapılandırdı buradan yapılan tahsilat 4.1 milyar lira oldu. Toplam 82.3 milyarlık liralık prim borcunun yapılandırılması için de 1.5 milyonun üzerinde başvuru geldi. Yapılandırma kapsamında prim borçlarına ilişkin ilk taksit ödemesi ekimde başlayacak. Yapılandırmadan yararlanacak vatandaşların peşin ve taksitle ödeme seçeneği bulunuyor.BORÇ yapılandırması nisan ayı ve öncesi döneme yönelik borçları kapsıyor. Bu tarihten önce borcu olan ve ödeyemeyenler yapılandırmadan yararlandıktan sonra durdurulan sigortalılık süreleri yeniden geçerli olacak. Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, emeklilik keseneği, GSS, işsizlik sigortası primleri ile bu borçlara ait gecikme zammı, cezası ve faizi yeniden yapılandırılıyor. İsteğe bağlı sigorta yaptırıp da prim borcu yatıramayanlar da yararlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işveren rücu ettiği iş kazası, meslek hastalığı gibi alacaklar, Tarım Bağ-Kur'u olanların prim borçlarına karşılık olarak, sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle ödenecek prim alacaklarını kapsıyor.