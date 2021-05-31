Cengiz Holding dev yatırımlarıyla ekonomiye katkı sağlıyor

Türkiye'de 7 sektördeki 35 iştirakiyle faaliyetlerini sürdüren Cengiz Holding, dev yatırımlarıyla Türkiye ekonomisini güçlendirmek için çalışıyor. Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın yanı sıra Kuzey Marmara Otoyolu, Yüksek Hızlı Tren, Karadeniz Sahil Yolu, gibi projelere imza atan Cengiz Holding, 26 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Yurtdışında da yatırımlarına devam eden Cengiz Holding, Azerbaycan, Bulgaristan, Kırgızistan, Irak, Hırvatistan, Özbekistan gibi ülkelerde önemli altyapı ve enerji projelerini yürütüyor.Türkiye'nin kalkınmasında stratejik öneme sahip sektörlerde cari açığın azaltılması için faaliyetlerini sürdüren Cengiz Holding özellikle enerji ve madencilik alanlarında büyümeye devam ediyor. 2000 yılından itibaren en yeni teknolojilerle hidrolik ve termik enerji yatırımlarıyla öne çıkan Cengiz Holding'in; enerji sektöründe elektrik üretimi, elektrik dağıtımı, ticaret, satış ve pazarlama ile doğalgaz dağıtım ve ticareti alanlarında faaliyetleri bulunuyor.Özelleştirme İdaresi'nden 2004'te alınarak Cengiz Holding ailesine katılan Eti Bakır A.Ş.'nin, 17 yılda yapılan yatırımlarla verimliliği artırıldı. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşları listesinde 2020 yılında 24'üncü sırada yer alan Eti Bakır, bir önceki seneye göre başarısını da 14 sıra yukarı taşımış oldu. Türkiye'de cevherden katot bakır üreten tek tesis olan Eti Bakır, Samsun İzabe Tesisi, Murgul ve Küre'deki tesisleri ile Mazıdağı'ndaki gübre fabrikasıyla faaliyetlerini sürdürüyor.Gruba 2005'te katılan Eti Alüminyum A.Ş. ise Türkiye'deki tek birincil alüminyum üreticisi olarak madencilik faaliyetlerine ivme kazandırdı. Türkiye'nin toplam alüminyum ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan Eti Alüminyum'un ürünleri, Avrupa'nın pek çok yerinde pencere profillerinden uçaklara kadar geniş bir yelpazede kullanım alanı buluyor. Eti Alüminyum da bu yıl açıklanan İSO 500 listesinde 155'inci sırada yer aldı.Türkiye'ye kattığı ekonomik değerin yanı sıra eğitim, kültür ve sağlık alanlarında da önemli kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projelerine imza atan Cengiz Holding, son olarak birçok alanda dünya başarısı kazanmış çocuklar ve gençler için yeni bir proje başlattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda matematik, satranç, yüzme, müzik şampiyonalarında Türkiye'ye dünya birincilikleri kazandırarak, büyük başarı hikâyelerinin kahramanı olan çocuklar, "Ay Yıldızın Çocukları" projesiyle Cengiz Holding'in desteğini alırken ikinci büyük destek kampanyası ise 19 Mayıs'ta "Ay Yıldızın Gençleri"yle başladı. Projeyle, çeşitli spor dallarında uluslararası başarı kazanmış Türkiye'nin başarılı ve yetenekli gençlere maddi ve manevi destek sağlanması amaçlanıyor.