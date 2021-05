Pandemi döneminin kendileri için oldukça hareketli geçtiğini söyleyen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, "Bu dönemden birçok şey öğrendik. Çalışanlarımızın ve tüketicimizin sağlığını nasıl koruruz, onları nasıl mağdur etmeyiz düşüncesiyle hemen harekete geçtik. Üst düzey hijyen önlemlerimizi aldık. Pandemi sürecinin başında 'hiçbir evin eksiği kalmasın diye' Kiğılı Market'i kurarak Kigili.com üzerinden market ürünleri satışına başladık. İhtiyaç duyulan tüm ürünlere yer verme sorumluluğunu üstlendik. Belirsiz başlayan bu sürece hızlıca adapte olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirdik" dedi. Bu dönemde yurt dışı büyümelerine devam ederek 48 ülkede 51 mağaza ve 117 satış noktasına ulaştıklarını söyleyen Kiğılı, "E-ticaret merkezimizi büyük bir alana taşıyarak hacmimizi artırdık. Dijital dönüşümde perakende teknolojilerine odaklandık. Müşteri deneyimini en iyi hale getirmek için her alanda çalışmalarımıza ivme kazandırdık" diye konuştu.Küresel salgının dünya moda perakendesinde radikal değişimlere neden olduğunu söyleyen Kiğılı, şunları söyledi: "Tüketicinin satın alma davranışı değişti. Biz de e-ticaret yatırımlarımız ve dijital dönüşüm sürecine hazırlıklı olmamız sebebiyle bu sürece hızlıca adapte olduk. Bu süreçte herkes online alışverişi öğrendi. Bizim olmazsa olmazımız müşteri memnuniyetidir. Buna yönelik, müşterilerimize en hızlı şekilde hizmet verebilmek için online ve offline mecraları birleştiren 'omnichannel' projemizi hayata geçirdik. Kigili.com ve abdullahkigili.com sitelerimiz üzerinden online-offline ayırt etmeden tüm stoklarımızı müşterilerimize sunmaya başladık."Artık teknolojinin içinde olmadığı bir iş kolu ve sektörün düşünülemez olduğunu kaydeden Kiğılı, teknolojik gelişmelerin hız kesmeden devam edeceği öngörüsünde bulundu. "İleride her perakende firmasını teknoloji firmasına dönüşeceğini düşünüyorum" diyen Kiğılı, şunları kaydetti: "Biz de bu doğrultuda teknolojik yatırımlarda bulunuyoruz. Anlık oluşan problemleri hızlıca çözebilecek bir sistemle, müşteriye hızlı dokunup, müşterimizde doğru algı oluşturmak ve ihtiyaçlarını en kaliteli ve en uygun şekilde sağlayabilecek programlara sahip olmak amacındayız."Pandemi döneminin Türk markaları için önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem ise "Daha önce yüksek kiralar nedeniyle Avrupa'da ulaşamadığımız yerlere kiraların 4'te 1 fiyatına düşmesiyle kiralama yapmaya başladık. İhracat rakamlarına baktığımızda mart ayında Türkiye'nin rekor kırarak 19 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Tekstil hazır giyim sektörü de bunların arasında yer alıyor. Pandeminin Çin'de başlamasıyla Avrupalı tedarikçiler Çin ve Uzakdoğu pazarından çekilmeye başladılar ve ülkemize yöneldiler. Jeopolitik konumumuz sayesinde avantajlı duruma geçtik. Bugün Avrupa'nın herhangi bir ülkesine 1 günde, komşu ülkelere ve Balkanlar'a birkaç saat içerisinde teslimat yapabiliyoruz" diye konuştu. Bunun yanında devletin yurtdışı yatırımlara destek olduğunu ifade eden Suerdem, "Turquality programı ile bizi teşvik ediyor, yakinen ilgileniyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Pandemi süreci bittikten sonra Türk markalarının Avrupa'da geleceği çok parlak olacak" dedi.Kiğılı, 36'ncı yaşını kutlayan SABAH gazetesi için de şu değerlendirmede bulundu: "SABAH gazetesi yayın hayatına başladığından bugüne, Türk basınına getirdiği yenilikçi bakış açısıyla her zaman Türkiye'nin en önemli gazetelerinden biri olmuştur. Uzun yıllardır yazılı medyada ki güçlü duruşunu, kıymetli yazarlarının değerli görüşleri herkes tarafından beğenilerek okunmuştur. 36 yıldır çizgisinden taviz vermeden yayın hayatını sürdüren SABAH gazetemizin 36'ncı yılını kutlar, başarılarının devamını dilerim."