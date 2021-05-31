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Giriş Tarihi: 31.5.2021

Büyükşehir ‘üretici ile el ele’

Ordu Büyükşehir ‘üretici ile el ele’
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarım ve hayvancılığa verdiği destekler büyüyor. Bugüne kadar 40 adet sera kurup, üreticilere 1 milyon 300 bin yazlık ve kışlık sebze fidesi dağıtan Büyükşehir Belediyesi, il ekonomisine 5 milyon lira katkı sağladı. Büyükşehir Belediyesi son olarak Çaybaşı ilçesindeki 30 üreticiye sera naylonu desteği verdi. Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Üretici ile El Ele" projesi kapsamında kendi imkanlarıyla sera kuran Çaybaşı ilçesindeki 30 üreticiye sera naylonu desteği verdi. Büyükşehir Belediyesinden sera naylonu desteği alan üreticiler, yetiştirdiği ürünlerle hem kendi sebze ihtiyacını karşılayacak hem de gelir elde edecek.
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Ordu Büyükşehir ‘üretici ile el ele’
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