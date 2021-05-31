2021 yılının iç pazar açısından olumlu başladığını aktaran Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, "Bilhassa Ekim 2020'de başladığımız erken rezervasyon kampanyasında çok olumlu sonuçlar almaya başladık. Ama mart ayının ortası itibarıyla, vaka sayılarının Türkiye'de çok yükselmesi misafirlerimizde bir tedirginlik yarattı" dedi. 17 günlük kapanma sürecinin ardından vaka sayılarındaki düşüşle birlikte yeniden çok güçlü bir hareketin başladığını anlatan Vardar, bunun devamını ümit ettiklerini kaydetti. Vardar, "Çünkü şöyle bir durum var; 2020'de aslında iyi bir dönem geçirirken ne yazık ki pandemiden ve kısıtlamalardan sonra misafirlerimiz iptal veya değişiklik sürecine girdi. Şu anda bakıldığı zaman rezervasyonlar çok iyi gidiyor. İç pazar hakikaten bu sene çok önemli bir pay alacak. Hatta her zaman dediğimiz gibi Türk pazarının Türk turizmi için en büyük pazar olduğunu bir kez daha hissediyoruz" diye konuştu. Yurtdışı pazarının da en kısa sürede hareketlenmesini ümit ettiklerini aktaran Vardar, "Çünkü bu durum daha fazla otel açılabilmesini ve daha iyi servis verebilmesini sağlayacak. Bu anlamda iç pazar otellerinin tamamının açılması için tek başına yetebilecek bir pazar olmadığından dolayı inşallah 15 Haziran'a kadar normalleşme devam eder. Türkiye dünya turizm pazarında çok önemli bir ülkeyken bu değeri tekrar kazanırız diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.Zor geçen bu pandemi sürecini çok titizlikle yönettiklerini anlatan Vardar, şöyle konuştu: "Krizde, hiçbir çalışma arkadaşımızdan ayrılmayan ve hiçbir departmanı kapatmayan bir şirketiz. Herkes krizde maliyetleri düşürmek için ilk başta personelden feragat ederken biz tam tersi kadroya 80 tane yeni arkadaş ilave ettik. Bunun ana temeli call center ve müşteri hizmetleri departmanımızı daha fazla yoğunlaştırmak içindi. Bunun yanında da teknoloji ile ilgili ara verdiğimiz, eksiklerimiz olan birtakım konular vardı. Bu dönem biraz da bu yaralarımızı kapatmak için bir fırsat oldu. Jolly markası nasıl ki Türkiye'nin en önemli markalarından biriyse teknoloji şirketimiz Gordion da bu noktaya gelecek diye düşünüyorum. Pandemi, mesela her şirkete birtakım zararlar verdi, biz de para kaybettik. Ama aynı heyecanımızı hatta ilk günkü heyecanımızı tekrar kazanmamıza sebep oldu. Daha iştahlıyız, işimize daha keyifli gidiyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber müthiş bir heyecan, müthiş bir sinerji içerisindeyiz. Misafirimizin de beklentilerini karşılayacak çok yeni programlar çıkarıyoruz."SABAH Gazetesi'nin ilk günden beri Jolly için çok özel ve çok önemli olduğunu anlatan Mete Vardar, "Hatta ailemiz gibi görüyoruz. Bizim de 35. senemiz. Bu 35 senenin tamamında SABAH Gazetesi vardı. Yani neredeyse ilk günden beri bu 2 grup birlikte çok güzel anılar biriktirdi. Turizm sektörüne de SABAH Gazetesi'nin çok katkıları olduğunu düşünüyorum. O yüzden SABAH Gazetesi'ni seviyoruz. Onların da bizi sevdiğini düşünüyoruz. Hep beraber nice senelere" dedi.