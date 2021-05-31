Rüya proje için planlar askıda

UNESCO Dünya Mirası Bergama için yaklaşık bir asırdır hayal olan bu vizyon projenin hayat bulması Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun iki yıldır Ankara'da gece gündüz demeden verdiği mücadele sonucunda artık gerçeğe dönüşüyor. Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi gibi Millet Bahçesi Projesi'nin de Bergama'nın vizyon projelerinden birisi olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Projemizin yaşama geçmesi için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız İzmir Milletvekilimiz Sayın Hamza Dağ, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bölge Milletvekillerimiz, AK Parti İzmir İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli, bürokratlarımız ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projemiz Bergama'mıza uzun yıllar hizmet edecek" dedi.İki yıldır yürütülen hummalı çalışma sonucunda trafik akışını ve otopark sorununu rahatlatacak olan projenin çevre düzenlemesi, yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kütüphanesi, kıraathanesi ile bir bütün halinde inşa edileceğini açıklayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Millet Bahçesi projemiz içerisinde 7'den 70'e herkes kendisi için bir yer bulacak. İki yıldır sürekli söylediğimiz gibi şehrimizin kalbi yeniden atacak. Şehir merkezinde kangrene dönüşmüş olan trafik ve otopark sorununu bu projemizle çözeceğiz. Bu vizyon projemiz uzun yıllar Bergama'mıza hizmet edecek. Her ayrıntısını ince eleyip sık dokuduğumuz projemiz için bugün önemli günlerden birisini yaşıyoruz" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da millet bahçesinin ihalesinin 7 Temmuz'da yapılacağını açıkladı. Dağ, Millet Bahçesi'nin Bergama'ya önemli kazanımlar getireceğini söyledi. Dağ, "İki yıldır özverili bir hazırlık ile projelendirme çalışmaları sona eren bu dev eserin Bergama'ya büyük kazanımlar sağlayacağını düşünüyorum" dedi.