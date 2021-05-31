Stok eridi, yatırım iştahı arttı inşaatlar hızlanacak

Koronavirüsün gölgesinde geçen 2020 yılında kamu bankalarının başlattığı düşük faizli kredi kampanyası sayesinde konut satışları 1.5 milyon ile rekor kırdı. Hem yeni hem de ikinci el konutta stoklar tükenirken, müteahhitler yeni inşaatlara başlamak için salgının etkisinin geçmesini bekledi. Bu dönemi yeni yatırımlara hazırlık için değerlendiren inşaat sektörü, 2020'nin son çeyreğinde (ekim-aralık) ruhsata koştu. 2021'in ilk çeyreğinde (ocak-mart) de bu talep devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ocak-Mart 2021 dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerine göre, belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131.8 artışla 32 bin 832 oldu.Binalardaki daire sayıları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 105.6 yükselişle 168 bin 447'ye ulaştı. Binaların toplam yüz ölçümü 33.2 milyon metrekare oldu. İnşaatlar tamamlandıktan sonra belediyelerden yapı kullanma izin belgesi (iskan) alınması gerekiyor. Yılın ilk 3 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iskan izni alan bina sayısı yüzde 12.5, yüz ölçümü yüzde 4.4, değeri yüzde 34.5, daire sayısı yüzde 2.1 artış kaydetti. İskan verilen bina sayısı 20 bin 900, daire sayısı 159 bin 294 oldu. Söz konusu yapıların toplam yüz ölçümü 33.2 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 18.2 milyon metrekaresini konutlar oluşturdu.Pandemide birçok kişi hem kalabalıklardan kaçmak hem de kısıtlamalarda rahat vakit geçirebilmek için müstakil evlere yöneldi. Talebi karşılamak isteyen müteahhitler, müstakil ev inşaatlarına ağırlık verdi. Ocak-mart döneminde ruhsat alınan binalar içinde bir daireli (müstakil) binaların payı yüzde 7.1'e çıktı. 11 bin 572 müstakil konut için ruhsat alınırken, bunların büyüklüğü 2.4 milyon metrekare oldu. Ruhsatlarda geçen yıla göre yüzde 201.8 artış görüldü.Bu dönemde sahil kentlerindeki ruhsat başvurusu dikkat çekti. Pandemi nedeniyle birçok kişi şehirdeki hayatını bırakıp sahil bölgelerinde yaşamaya başladı. Denize kıyısı olan şehirlere talep o kadar arttı ki hem kiralık hem satılık fiyatları 2-3 katına çıktı. Konutlar da hızla el değiştirdi. Talebi gören konut üreticileri de yazlık bölgelerde inşaat yapmak için harekete geçti.Muğla'ya talep o kadar arttı ki ruhsat başvurularında İstanbul ve İzmir'den sonra üçüncü sıraya yerleşti. Ocak-mart döneminde Muğla'da 2.199 bina, 4.939 daire için ruhsat alındı. Geçen yılın aynı döneminde 692 bina, 1.495 daire için ruhsat verilmişti. Buna göre Muğla'da ruhsata olan talep bina bazında yüzde 217, daire bazında yüzde 230 yükseldi. Sakarya ise yüzde 270'lik yükselişle artışta ilk sırada yer aldı. Antalya, Balıkesir, Bursa da inşaat yapmak için talebin arttığı iller arasında.